Справа Шеремета: Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід
Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.
Про це повідомив її адвокат Тарас Безпалий.
“Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт і зняли браслет”, – зазначив він.
Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці й волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою, а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
11 серпня минулого року Київський апеляційний суд відпустив Кузьменко під домашній арешт. Таким чином у СІЗО вона перебувала майже 8 місяців, а під цілодобовим домашнім арештом майже рік. // БуквиTweet