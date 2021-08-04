Справа Шеремета: Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це повідомив її адвокат Тарас Безпалий.

“Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт і зняли браслет”, – зазначив він.

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці й волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою, а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

11 серпня минулого року Київський апеляційний суд відпустив Кузьменко під домашній арешт. Таким чином у СІЗО вона перебувала майже 8 місяців, а під цілодобовим домашнім арештом майже рік. // Букви