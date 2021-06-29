Заволодіння майже ₴4 млн. – судитимуть директора товариства та екс-посадовців РДА на Черкащині

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду три обвинувальні акти стосовно директора товариства та двох колишніх посадових осіб однієї з районних державних адміністрацій області за фактом заволодіння майже 4 млн грн бюджетних коштів. Директора товариства обвинувачують у заволодінні коштами та складанні підроблених документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), а колишніх посадовців у службовому підробленні та службовій недбалості (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, керівник одного з суб’єктів господарської діяльності подав на розгляд територіальної комісії з питань розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, документи з неправдивими відомостями про вік і сорт фруктових насаджень, наявність чинних фітосанітарних експертиз, обсяги робіт щодо закладення саду груші та кількості висаджених підприємством насаджень, зокрема вказавши, що ним висаджено близько 80 тис саджанців. Проте, на момент складання та подачі ним документів щодо відшкодування понесених витрат, більш ніж третина саджанців груші на територію України навіть не надійшла.

Натомість колишні посадовці районної державної адміністрації, належним чином не виконали свої службові обов’язки щодо перевірки документів, внаслідок чого Міністерство аграрної політики і продовольства України неправомірно перераховувало на рахунок підприємства бюджетні кошти.

Прокурором у кримінальному провадженні також заявлено цивільний позов про стягнення з обвинувачених на користь держави повної суми завданих державі збитків.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Черкаської обласної прокуратури