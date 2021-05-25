В Николаеве задержали убийцу известного украинского историка

Николаевская полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве известного украинского историка Владимира Щукина.

Об этом «Новостям-N» сообщил источник в прокуратуре.

По словам источника, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан житель города Николаева 1992 года рождения. Источник утверждает, что подозреваемый предварительно сознался в совершении убийства.

По предварительным данным, причиной убийства стали личные взаимоотношения.

Кандидат исторических наук, доцент Владимир Щукин был найдет убитым 14 мая в квартире дома № 69 по проспекту Центральному в г. Николаеве. Убийца нанес погибшему удар тяжелым предметом по голове и несколько ножевых ранений.

Владимир Щукин работал на историческом факультете Николаевского национального университета им. Сухомлинского, затем был доцентом в Николаевском учебном центре Одесской государственной юридической академии.

В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ — на початку ХХ століття». Автор свыше 250 научных, научно-методических и научно-популярных публикаций.