Справи Майдану: Незаконне постачання російських гранат – завершено розслідування відносно екскерівництва МВС

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри колишнім Міністру внутрішніх справ України, його заступникові та директору Департаменту матеріального забезпечення МВС України у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб під час постачання та розмитнення спецзасобів, отриманих від Російської Федерації 21 та 24 січня 2014 року, з метою їх подальшого застосування до учасників акцій протесту в м. Києві. Наразі слідство завершено, стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

Слідством встановлено, що експосадовці міністерства, з метою озброєння особового складу працівників органів внутрішніх справ для перешкоджання масовим акціям протесту, незаконно організували та забезпечили у січні 2014 року поставку в Україну 13 тис 406 одиниць гранат виробництва Російської Федерації. Ці гранати не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС України та не пройшли випробування Міністерства охорони здоров’я щодо можливості їх застосування до людей.

Підозрювані, із залученням підлеглих працівників, в порушення Закону України «Про міліцію», розробили проекти змін до нормативних актів Кабінету Міністрів, які надавали можливість правоохоронцям застосовувати світлошумові, газові та димові гранати виробництва РФ. 22 січня 2014 такі зміни до діючого законодавства, в порушення Закону України «Про Кабінет Міністрів України», були схвалені урядом. Згодом, протягом квітня-травня 2014 року ці рішення були визнані судом незаконними та скасовані.

Окрім того, на підставі складених співробітниками Департаменту громадської безпеки МВС службових документів, в січні-лютому 2014 року, екскерівництво міністерства організувало та забезпечило видачу зі складів МВС України гранат російського виробництва особовому складу працівників органів внутрішніх справ.

18 та 19 лютого 2014 року російські гранати було застосовано у центральній частині міста Києва до мітингувальників, внаслідок чого було заподіяно тілесні ушкодження 127 особам.

Експравоохоронцям інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а керівнику Департаменту матеріального забезпечення також ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України.

Після ознайомлення стороною захисту із матеріалами провадження обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.

Спеціальне досудове розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора