Справу про зґвалтування рецидивістом 16-річної дівчини направлено до суду

За процесуального керівництва Краматорської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітньої особи) та ч. 2 ст. 186 (грабіж, вчинений повторно) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ніч на 20 липня 2020 року 31-річний мешканець м. Краматорска, маючи у своїй кримінальній біографії 5 судимостей за вчинення корисливих злочинів та зґвалтування, напав у місцевому парку на 16-річну дівчину. Поваливши дитину на землю, зловмисник двічі вдарив її кулаками по обличчю, почав душити і відібрав мобільний телефон.

Продовжуючи погрожувати безпорадній жертві фізичною розправою, нападник зґвалтував її та з місця злочину зник, проте невдовзі був затриманий правоохоронцями.

Максимальне покарання за санкціями статей – 12 років позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури