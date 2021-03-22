Многодетный 30-летний житель Одесской области развращал собственных дочерей

История, от которой в ужас пришли даже видавшие виды правоохранители, случилась в районном центре Одесской области. По ходатайству ювенальных прокуроров Березовский райсуд отправил в СИЗО 30-летнего жителя Николаевского района. Он, отец четверых маленьких детей, подозревается в их развращении. В частности, в совершении полового преступления в отношении своей пятилетней дочери.

По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина в частном доме, в котором проживает семья, совершил развратные действия в отношении своей 5-летней дочери.

«Оставшись с девочкой дома наедине, он велел ей лечь вместе с ним в постель, после чего воплощал в жизнь свои сексуальные фантазии», — констатируют правоохранители, подчеркивая, что подобным горе-папаша занимался неоднократно.

Впрочем, не отрицает этого и сам подозреваемый, даже рассказывает о том, что объектом его сексуального внимания стала также младшая двухлетняя дочь. Правда, ей в этом плане повезло куда больше: «папочка» не успел реализовать свои планы.

Как пояснили правоохранители, мужчина арестован не в ноябре, а только сейчас в связи с тем, что требовалось время на проведение соответствующих проверок и экспертиз. Расследование осуществляется по статье «Рразвращение малолетних» Уголовного кодекса Украины.

Сам подозреваемый против доводов следователя не возражает и свою вину полностью признает. Более того, он самостоятельно являлся в полицию и давал показания.

Теперь его судьбу будет решать суд. В случае признания виновным, его ждет до 8 лет лишения свободы.

Как стало известно «ФАКТАМ», в полицию сообщила мать подозреваемого, узнавшая о случившемся от своей пятилетней внучки. В настоящее время потерпевшую девочку, ее младших брата и сестру изъяли из семьи социальные службы. Четвертый ребенок — младенец — сейчас находится с матерью. К слову, сама мама готова полностью простить своего супруга и заявляет, что детей никак нельзя оставлять без отца…