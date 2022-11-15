В Італії екс-коханий жорстоко вбив 23-річну українку, яка втекла туди від війни (фото)

У вбитої залишився трирічний син.

В Італії жорстоко вбили 23-річну українку Анастасію Алашрі, яка у березні втекла туди з трирічним сином, рятуючись від війни. У злочині підозрюють її 32-річного екс-чоловіка.

Тіло українки з трьома ножовими пораненнями виявили у сільській місцевості Вілла Джулія, повідомляє італійське видання Corriere Di Bologna. Поліція зайнялася пошуками після того, як дівчина не вийшла на роботу 13 листопада.

Слідчі з’ясували, що українку міг вбити її колишній чоловік – єгиптянин. Останнім часом стосунки Анастасії та її колишнього коханого були конфліктними. 11 листопада жінка повідомила поліцію, що чоловік її переслідує.

Анастасія розлучилася та вирішила розпочати нове життя. У дівчини з’явився хлопець. Напередодні вбивства вона вирішила переїхати до нього. У неділю вранці українка повернутися додому, щоб зібрати особисті речі. Там вона зустрілася із колишнім. Після цього Анастасія зникла.

Новий партнер заявив про зникнення дівчини. Підозрюваного єгиптянина затримали на залізничному вокзалі Болоньї. Ймовірно, він намагався залишити територію Італії.

Чоловік вже зізнався, що це він вбив Анастасію. На вказаній локації знайшли жіночий одяг та два ножі. Чоловіка арештували.

У вбитої залишився трирічний син. Вона допомагала українським біженцям. Через війну пошуки її родичів ускладнюються. Колеги з місцевого ресторану, в якому працювала Анастасія, шоковані звісткою про її вбивство.

“Ця новина шокувала нас, дівчина була дуже доброю і відданою роботі. У вільний час вона давала уроки гри на фортепіано. Музика була її великою пристрастю. Висловлюємо глибокі співчуття. Анастасія назавжди залишаться в наших серцях”, – розповів власник закладу. // УНІАН