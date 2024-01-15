У Звягелі водій автобуса наразив пасажирів на небезпеку та намагався відкупитися від поліцейських

Увечері 14 січня, патрулюючи вулиці міста, правоохоронці Звягельського районного відділу помітили, як водій рейсового автобуса проїхав залізничний переїзд, коли рух було заборонено. Тож його зупинили для фіксації правопорушення.

За кермом перебував 43-річний житель Волині. Під час оформлення адміністративних матеріалів, аби уникнути відповідальності, чоловік запропонував інспекторам гроші у сумі 5 000 гривень.

Відтак на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Звягельського райвідділу поліції, працівники якої задокументували всі обставини. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

За чинним законодавством подібні дії караються штрафом від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням чи позбавленням волі на строк від 2 до 4 років.

Водночас правоохоронці роз’яснили водієві наслідки його правопорушення та склали відносно нього адміністративний протокол за ч. 3 ст. 123 (Порушення правил руху через залізничні переїзди) КУпАП.

Нагадуємо, виїзд на залізничний переїзд під час надання послуг з переведення пасажирів у випадках, коли рух через переїзд заборонений, тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 3 років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

Звягельський районний відділ поліції