У Дніпрі 17-річний хуліган знищив липову алею (фото)

Поліцейські Дніпра встановили хлопця, який пошкодив молоді дерева в Центральному районі міста

Підліток зламав чотири висаджені липи на алеї по проспекту Олександра Поля.

8 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа пошкодила нещодавно висаджені дерева.

Поліцейські Дніпровського районного управління поліції почали пошуки порушника та встановили, що до вказаної події причетний 17-річний місцевий житель. Хлопець пояснив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння та дуже шкодує про свій вчинок.

Відносно винуватця складено два адміністративних протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява, у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП України. Протоколи направлено до суду для прийняття рішення.

Дніпровське районне управління поліції