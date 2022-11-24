На Полтавщині жінка розрахувалася за товар у супермаркеті викраденою з каси готівкою, але попала на камери (фото, відео)

Мешканку селища Велика Багачка викрили у крадіжці грошей з каси місцевого супермаркету. Причому частиною «привласненої» готівки жінка заплатила за придбаний товар.

15 листопада, близько 10:20, до відділення поліції № 3 (смт Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції, надійшло повідомлення від управительки місцевого супермаркету про крадіжку грошей. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці діяли швидко: встановили свідків правопорушення, переглянули відео з камер, розташованих у торговельній залі, та знайшли причетну до злочину особу. Нею виявилася 50-річна місцева жителька.

Юрій Ігнатченко, старший слідчий слідчого відділення Миргородського райвідділу, розповів: «Ми з’ясували, що жінка викрала гроші, коли продавчиня відвернула свою увагу від каси. Потім фігурантка розрахувалася частиною краденої готівки за товар та вийшла з магазину. Порушницю зупинили на одній з вуличок Великої Багачки слідчий та оперативник».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Слідчі готують матеріали для повідомлення фігурантці про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, за таємне викрадення чужого майна під час дії в державі особливого правового режиму Кримінальний закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Миргородського райвідділу поліції)