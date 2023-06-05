У Дніпрі чоловік підпалив чужу вантажівку, бо вона заважала йому (фото)

У Дніпрі чоловік підпалив КамАЗ, бо той йому заважав.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на власні джерела.

Чоловік зателефонував до поліції і вимагав прибрати КамАЗ, який йому заважає. Інакше він погрожував спалити автомобіль.

Коли на місце прибули правоохоронці, із КамАЗу валив дим. Чоловік облив машину бензином та підпалив. При ньому знайшли каністру із залишками гарячого. Свою провину 40-річний чоловік не заперечував.