Справу спійманого на хабарі екскерівника поліції у Полтави закрили

Одного з екскерівників поліції у Полтаві Ігоря Кречетова у листопаді 2021 року на вул. Пушкіна «взяли» на хабарі. За клопотанням захисника, кримінальне провадження у липні 2023 року закрили.

Про це відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави, пише місцеве видання ЗМІСТ.

Останнє судове засідання

8 липня закінчився термін досудового розслідування. Його не продовжили і захисник цим скористався й подав клопотання про закриття провадження у підготовчому судовому засіданні.

Адвокат повідомив, що обвинувачений не отримував повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування. Вказував, що його взагалі не направляли і він не мав можливості ознайомитись з матеріалами досудового розслідування.

Прокурор проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження заперечував. Він надав до суду письмові заперечення з додатком до заперечень, в яких вказує, що вважає дане клопотання необґрунтованим і поданим з надуманих підстав.

Що відомо про справу

ЗМІСТ писав, що колишнього т.в.о. начальника відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Ігоря Кречетова затримали на хабарі у листопаді 2021 року на вул. Пушкіна.

Одразу його відсторонили від керівних посад у поліції, а потім провели службове розслідування й 16 лютого звільнили з органів поліції. Він намагався писати заяви на декретну відпустку для догляду за дитиною до трьох років, щоб вберегти посаду, але безуспішно.

За даними слідства, у липні 2021 року Ігор Кречетов працював заступником начальника відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції. Тоді він дізнався про підприємця з Горішніх Плавнів, який займається перевезеннями ґрунту. Поліцейський вирішив цим скористатися.

8 липня він зустрівся з бізнесменом й попередив, шо той тепер має передавати йому по 500 грн за один перевезений вантаж автомобілем. Завдяки цьому підприємець не матиме проблем з поліцією. Ігор Кречетов нібито повідомив, що коли машини бізнесмена зупинятимуть працівники поліції, він йому «допомагатиме».

У лютому 2021 року Кречетов хотів зняти арешт з грошей, які знайшли в його авто. Йшлося про: