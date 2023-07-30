Справу спійманого на хабарі екскерівника поліції у Полтави закрили
Останнє судове засідання
8 липня закінчився термін досудового розслідування. Його не продовжили і захисник цим скористався й подав клопотання про закриття провадження у підготовчому судовому засіданні.
Адвокат повідомив, що обвинувачений не отримував повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування. Вказував, що його взагалі не направляли і він не мав можливості ознайомитись з матеріалами досудового розслідування.
Прокурор проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження заперечував. Він надав до суду письмові заперечення з додатком до заперечень, в яких вказує, що вважає дане клопотання необґрунтованим і поданим з надуманих підстав.
Що відомо про справу
ЗМІСТ писав, що колишнього т.в.о. начальника відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Ігоря Кречетова затримали на хабарі у листопаді 2021 року на вул. Пушкіна.
Одразу його відсторонили від керівних посад у поліції, а потім провели службове розслідування й 16 лютого звільнили з органів поліції. Він намагався писати заяви на декретну відпустку для догляду за дитиною до трьох років, щоб вберегти посаду, але безуспішно.
За даними слідства, у липні 2021 року Ігор Кречетов працював заступником начальника відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції. Тоді він дізнався про підприємця з Горішніх Плавнів, який займається перевезеннями ґрунту. Поліцейський вирішив цим скористатися.
8 липня він зустрівся з бізнесменом й попередив, шо той тепер має передавати йому по 500 грн за один перевезений вантаж автомобілем. Завдяки цьому підприємець не матиме проблем з поліцією. Ігор Кречетов нібито повідомив, що коли машини бізнесмена зупинятимуть працівники поліції, він йому «допомагатиме».
У лютому 2021 року Кречетов хотів зняти арешт з грошей, які знайшли в його авто. Йшлося про:
- 28 тис. грн купюрами по 500 грн;
- 6 тис. грн купюрами по 1 тис. грн;
- 8 тис. 800 грн купюрами по 200 грн;
- 4 тис. 500 грн купюрами по 100 грн;
- 2 тис. 300 грн по 50 грн.