Справи Майдану. Співробітники «Беркуту», які знущалися з активістів, отримали підозри
«Беркутівці» присягли на вірність Росії та сприяли окупації Криму
Українські правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді колишньому командирові автотранспортного взводу «Беркуту» в місті Севастополі та ще трьом співробітникам цього спецпідрозділу. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Екскомандир цього підрозділу навіть «вихвалявся» у ЗМІ, що розстрілював беззбройних активістів Майдану. Слідство встановило, що за його безпосередньої участі було вбито 3 протестувальників,️ 15 людям завдано тяжких тілесних ушкоджень,️ 60 – отримали травми середньої тяжкості, щ️е 126 – легкі тілесні ушкодження.
«Ексберкутівці» оглядали транспорт та перевіряли документи у громадян, що їхали з Криму та навпаки. Окрім цього, вони не допускали на півострів міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових. Це, власне, і допомогло Росії тимчасово окупувати територію автономної республіки, зазначають правоохоронці.
Підозрювані «беркутівці» на одному із блокпостів у Криму незаконно затримали активістів Майдану та представників ЗМІ. Вони знущалися за їх патріотичні погляди, а згодом передали закатованих російським військовим. Полонених українців звільнили через декілька днів лише завдяки висвітленню ситуації у ЗМІ.
Експравоохоронцям інкримінують державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем. У разі затримання їм загрожуватиме довічне ув’язнення. // ГлавкомTweet