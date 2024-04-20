Спроба затягнути поставки Міноборони військової техніки – Верховний Суд визнав необґрунтованим позов комерційного товариства

Верховний Суд підтвердив безпідставність та необґрунтованість позовних вимог комерційного товариства до Міноборони України про внесення змін до державного контракту в частині продовження строку поставки малого броньованого артилерійського катеру вартістю 209 млн грн.

Ним залишено без змін постанову суду апеляційної інстанції, якою задоволено апеляційну скаргу заступника Генпрокурора, скасовано рішення суду першої інстанції і відмовлено у задоволенні позову товариства.

З цим позовом приватне товариство звернулось до суду з метою уникнення господарської відповідальності та сплати штрафних санкцій у сумі понад 90 млн грн внаслідок неналежного виконання умов державного контракту.

Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги комерційного товариства до оборонного відомства та продовжив термін поставки військової техніки Міністерству оборони України на 463 дні.

Проте, враховуючи нагальну потребу Збройних Сил України у військовій техніці в умовах воєнного стану, Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Офісу Генерального прокурора оскаржено це рішення суду в апеляційному порядку.

Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокурора.

Офіс Генпрокурора