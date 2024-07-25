Стало відоме ім’я підозрюваного у вбивстві Фаріон (фото)

Українські правоохоронці підозрюють у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон 18-річного В’ячеслава Зінченка. Його сьогодні, 25 липня, затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Джерела уточнили, що станом на 2023 рік Зінченко грав у складі дніпровської футбольної команди, яка при місцевій ДЮСШ.

Варто зауважити, що профіль 18-річного В’ячеслава Зінченка є на сайті Асоціації футболу Дніпропетровської області. Загалом, як зазначено на сайті, за свою кар’єру він провів 25 офіційних матчів та забив п’ять голів.