Стали відомі подробиці розстрілу військових у Києві

Прокуратура оголосила підозру військовослужбовцю ЗСУ, який розстріляв двох інших військових Києві. Вирішується питання щодо взяття його під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Нові деталі справи

Прокурори повідомили, що вбивство двох військовослужбовців сталося вночі 2 жовтня в Києві.

Як встановило слідство, солдат однієї з військових частин, дислокованої в столиці, після добового чергування розпивав алкоголь з двома співслужбовцями цієї ж військової частини.

Після раптово виниклого конфлікту, він розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, а потім намагався покинути місце злочину, проте був затриманий правоохоронцями.

При затриманні у зловмисника було вилучено автомат “Калашнікова” з набоями.

Стрілку оголосили підозру

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону затриманому повідомлено про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство двох або більше осіб.

Наразі вирішується питання щодо обрання військовому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Розстріл військових у Києві: передісторія

Нагадаємо, напередодні зранку, 3 жовтня, у мережі поширилась інформація про те, що вночі військовий зі свого автомата застрелив двох побратимів. Повідомлялося, що трагедія сталась на вулиці Лаврська, що у Печерському районі столиці.

Згодом інформацію РБК-Україна підтвердили в правоохоронних органах. Там повідомили, що стрілка, який намагався втекти, затримано і ведеться розслідування.