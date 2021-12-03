Столична компанія намагалася продавати засоби незаконного прослуховування та стеження за громадянами

СБУ запобігла нелегальному збуту у Києві спеціальних технічних засобів отримання інформації (СТЗІ). Представники столичної компанії намагалися обійти закон і продати СТЗІ приватним особам, хоча ліцензія дозволяє їм реалізацію товарів виключно державним структурам.

Таким чином, замовники отримували можливість незаконно проводити негласний аудіо- та відеоконтроль за громадянами.

Серед вилученого у зловмисників – засоби, які використовують співробітники правоохоронних органів для проведення оперативно-розшукових заходів.

За даними слідства, протиправну діяльність організувало керівництво одного зі столичних підприємств-ліцензіатів, яке реалізує спецобладнання за держзамовленням.

Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників приватних охоронних фірм.

У ході обшуків в офісних приміщеннях компанії виявлено:

зразки спецтехніки,

чорнові записи,

електронне листування та інші докази незаконної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили технічному директору підприємства та його заступнику про підозру у вчинені злочину за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження триваю невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту кібербезпеки спільно із Головним слідчим управлінням СБУ та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ