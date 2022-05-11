Столичні оперативники затримали чоловіка, який перебував у розшуку за вбивство

За скоєння умисного вбивства суд першої інстанції засудив фігуранта до довічного позбавлення волі. Однак, під час розгляду апеляційної скарги порушника випустили з-під варти, змінивши йому запобіжний захід на особисте зобов’язання. Чим зловмисник і скористався, вдавшись до втечі.

Подія трапилась у 2014 році на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці виявили чоловіка з численними ножовими пораненнями. На місці працювали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, оперативники та судово-медичний експерт.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, співробітники управління карного розшуку столичного главку спільно із оперативниками районного управління поліції затримали чоловіка, який перебував у державному розшуку за скоєння вбивства:

«Ми встановили, що зловмисник наніс 48-річному чоловіку близько 20-ти ножових поранень та обікрав його. Завдяки професійно проведеним оперативно-розшуковим заходам його швидко затримали. Далі правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Шевченківський районний суд столиці засудив чоловіка до довічного позбавлення волі. Однак, адвокат засудженого подав до суду апеляційної інстанції скаргу та на час її розгляду порушнику змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Скориставшись нагодою, фігурант одразу вдався до втечі та переховувався від правосуддя, за що був оголошений у державний розшук».

Оперативники карного розшуку поліції Києва отримали інформацію про те, що злочинець може перебувати на території Західної України. Проведеними оперативно-розшуковими заходами оперативники столичного главку та Шевченківського управління поліції встановили його місцеперебування та сьогодні, 11 травня, затримали у Івано-Франківській області.

Затриманому інкримінують вчинення кількох злочинів, а саме п. 13 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, та ч. 1 ст. 185 – крадіжка Кримінального кодексу України. 37 –річному уродженцю АРК Крим загрожує довічне ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Києва