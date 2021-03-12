Заволодіння 4,7 млн. грн., які призначалися на будівництво казарм у Львові (відео)

Слідчі ТУ ДБР у місті Львові завершили досудове розслідування відносно директора та власника підприємства, який шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, які призначались для будівництва казарм поліпшеного планування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор та власник підприємства (генпідрядник) умисно підробив акти приймання виконаних будівельних робіт, в яких зазначив обсяги, види та вартість виконаних робіт, які фактично не були виконанні. Він підписав їх, завірив печаткою товариства та надав до Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління.

На підставі вказаних актів Західним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням безпідставно оплачено 4 726 661 гривню.

Надалі, діючи від імені та в інтересах відповідної юридичної особи, а також своїх особистих, як кінцевого бенефіціарного власника, вчинив відмивання коштів одержаних злочинним шляхом в сумі 2 401 690 гривень.

Для цього він здійснив низку перерахунків вказаних грошей на інший розрахунковий рахунок підприємства, які надалі були спрямовані (перераховані) підприємством на видачу готівки з банкомата по картці та особисто отримані керівником підприємства.

Внаслідок вказаних дій державі в особі Міністерства оборони України було завдано шкоду у сумі 4 726 661 гривню.

Керівник підприємства підозрюється у:

заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України);

службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України);

легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Одночасно завершено розслідування кримінального провадження стосовно юридичної особи до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, а також накладено арешт на майно.

Довідково: окрім викладеного встановлено, що будівельні роботи по об’єктах будівництва виконано з порушенням проєктної документації та будівельних норм, що наданий час негативно впливає на стан зазначених казарм військового призначення та може призвести до їх повного руйнування.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

ДБР