Столичні поліцейські затримали четвертого підозрюваного у вбивстві киянина

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, із заявою до поліції Києва звернулася співмешканка потерпілого, яка, прийшовши до квартири чоловіка, виявила у помешканні безлад та сліди крові.

З’ясувалося, що напередодні потерпілий мав конфлікт зі зловмисниками, які побили чоловіка у його ж квартирі, а потім вивезли у невідомому напрямку.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили тіло потерпілого з численними ножовими пораненнями у канаві лісосмуги за територією Києва.

За підозрою у скоєнні цього злочину правоохоронці затримали трьох осіб, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Під час досудового розслідування та проведення оперативних заходів, розшуківці затримали четвертого зловмисника, якого обґрунтовано підозрюють у скоєні цього злочину. Ним виявився уродженець Сумської області 1986 року народження. Наразі йому уже повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

На час затримання зловмисник уже перебував у статусі підсудного і за рішенням Деснянського районного суду мав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Його обвинувачують у вчинені шахрайства за схемою «ваш родич у біді».

Відділ комунікації поліції Києва