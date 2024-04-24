На Житомирщині суд покарав матір, яка кусала шестимісячну доньку

Бердичівський суд притягнув до відповідальності 25-річну мешканку одного зі селищ Житомирського району, яку обвинувачували у катуванні її малолітньої дитини.

Як повідомляє Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області, розгляд справи проходив у закритому судовому засіданні.

Слідство встановило, що взимку протягом одного тижня обвинувачена двічі покусала свою шестимісячну доньку, завдавши їй майже пів сотні ушкоджень. Через це дитина відчувала сильний фізичний біль.

Судово-психіатрична експертиза встановила, що жінка повністю усвідомлювала, що робить, та розуміла наслідки своїх дій.

“Обвинувачена повністю визнала свою вину та пояснила, що кусала дитину, щоб заспокоїти, коли та сильно плакала. За словами обвинуваченої, після народження первістки вона переживала післяпологову депресію, хоча і не зверталася до лікарів по допомогу”, – зазначають у суді.

При визначенні покарання суд врахував, що обвинувачена раніше не була судима, визнала вину та щиро покаялася у скоєному, а прокурорка не просила суд про реальне позбавлення волі для обвинуваченої.

Жінку визнали винною у злочині, передбаченому частиною 1 статті 127 КК України (катування).Їй призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим терміном на два роки.

Долю дитини, яку наразі забрали зі сім′ї, вирішуватиме інший суд. // УП. Життя