На Сумщині судитимуть посадовців лісгоспу, через яких держава втратила майже ₴11 млн.

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування щодо семи керівників агролісгоспів Сумської області та колишнього заступника генерального директора обласного комунального підприємства «Сумиоблагроліс».

Обвинувальні акти направлено до суду.

Керівники агролісгоспів, у порушення спеціальної постанови уряду, продавали деревину повз товарні біржі за цінами нижче ринкових. Контракти укладались напряму з певними підприємцями. При цьому на продаж йшли в основному цінні породи дерев: дуб, сосна, вільха та інші.

Від такої торгівлі лісом держава недоотримала майже 11 млн гривень.

Сім фігурантів обвинувачуються в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

Екскерівник обласного комунального підприємства «Сумиоблагроліс» через те, що не проконтролював дії підлеглих, обвинувачується у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

З метою відшкодування завданих збитків заявлено цивільні позови, а на майно лісників накладено арешт.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура.

ДБР