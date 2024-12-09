На Сумщині судитимуть посадовців лісгоспу, через яких держава втратила майже ₴11 млн.
Працівники ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування щодо семи керівників агролісгоспів Сумської області та колишнього заступника генерального директора обласного комунального підприємства «Сумиоблагроліс».
Обвинувальні акти направлено до суду.
Керівники агролісгоспів, у порушення спеціальної постанови уряду, продавали деревину повз товарні біржі за цінами нижче ринкових. Контракти укладались напряму з певними підприємцями. При цьому на продаж йшли в основному цінні породи дерев: дуб, сосна, вільха та інші.
Від такої торгівлі лісом держава недоотримала майже 11 млн гривень.
Сім фігурантів обвинувачуються в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України).
Екскерівник обласного комунального підприємства «Сумиоблагроліс» через те, що не проконтролював дії підлеглих, обвинувачується у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).
Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
З метою відшкодування завданих збитків заявлено цивільні позови, а на майно лісників накладено арешт.
Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура.