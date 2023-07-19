Вінничанці висунуто обвинувачення у вбивстві через необережність 3-місячного немовляти

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням мешканки м. Вінниці у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство через необережність).

Слідством установлено, що 17 квітня 2023 року 33-річна вінничанка запропонувала допомогти своїм сусідам у догляді за їх 3-місячним немовлям. Після чого, забравши дитину до себе, цілу ніч розпивала спиртні напої у компанії двох друзів. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на зупинці громадського транспорту з немовлям на руках, не втримавши його, допустила падіння малюка на землю. Після чого не вжила заходів щодо звернення за медичною допомогою, а навпаки – намагалася приховати вчинений злочин. У результаті отриманих травм 3-місячний хлопчик помер.

Наразі жінці продовжено термін дії застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення винуватості жінки в судовому порядку їй загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури