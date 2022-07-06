Квартирного злодія затримали у Подільському районі столиці

Пошкодивши дверний замок, зловмисник проник до оселі та виніс звідти техніку й прикраси. Втім, крадій не встиг дійти до зупинки, як його зупинили правоохоронці. Фігурант вже має судимість за аналогічні злочини, на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою.

До поліції Києва звернулась місцева мешканка із повідомленням про квартирну крадіжку з будинку у Квітневому провулку. Поки слідчо-оперативна група проводила огляд місця події, оперативники розпочали відпрацювання території мікрорайону.

Згодом, поблизу зупинки громадського транспорту неподалік від місця вчинення злочину, поліцейські виявили підозрілого чоловіка з пакунком з речами. Побачивши правоохоронців, порушник почав помітно нервувати, тож оперативники вирішили його перевірити. Чоловік не зміг пояснити вміст свого пакунку, тож у подальшому його було затримано за підозрою у крадіжці. Під час особистого обшуку у 46-річного киянина слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину та викрадені з квартири речі – ноутбук, планшет, золоті та срібні прикраси.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За клопотанням слідчого суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва