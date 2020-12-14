ВАКС арестовал руководителя порта «Черноморск»

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Суд арестовал руководителя порта с возможностью внесения залога в размере 2,1 млн гривен. Срок меры пресечения — 60 дней с момента его задержания.

«В субботу, 12 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к и.о. директора ГП «Морской торговый порт «Черноморск» меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили подозрение руководителю Морского порта «Черноморск» и его сообщнику.

Днем ранее руководителя порта «Черноморск» задержали на якобы получении взятки в размере 250 тысяч долларов. // РБК-Украина