Столичні правоохоронці оголосили про підозру киянину за побиття сусіда

Між потерпілим та сусідкою виникла сварка. Жінка поскаржилась на образу своїм синам, один з яких завдав тілесних ушкоджень 60-річному чоловіку. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, а зловмиснику за скоєне загрожує позбавлення волі до восьми років.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів, що після бійки госпіталізовано 60-річного чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між потерпілим та його сусідкою виникла сварка. Жінка поскаржилась на образу своїм синам. Тоді чоловіки прийшли до сусіда розібратись у конфлікті, але спілкування перейшло у бійку. Один з синів кілька раз ударив сусіда руками, а коли той втратив рівновагу та впав, то ще декілька разів вдарив його ногою по голові.

У результаті потерпілого госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою та численними гематомами. Співробітники поліції затримали 32-річного киянина та доставили до районного управління поліції.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури №5 слідчі повідомили фігуранту про підозру. Наразі районний суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва