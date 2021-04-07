Столичні правоохоронці оголосили про підозру киянину за побиття сусіда

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Між потерпілим та сусідкою виникла сварка. Жінка поскаржилась на образу своїм синам, один з яких завдав тілесних ушкоджень 60-річному чоловіку. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, а зловмиснику за скоєне загрожує позбавлення волі до восьми років.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів, що після бійки госпіталізовано 60-річного чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

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Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між потерпілим та його сусідкою виникла сварка. Жінка поскаржилась на образу своїм синам. Тоді чоловіки прийшли до сусіда розібратись у конфлікті, але спілкування перейшло у бійку. Один з синів кілька раз ударив сусіда руками, а коли той втратив рівновагу та впав, то ще декілька разів вдарив його ногою по голові.

У результаті потерпілого госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою та численними гематомами. Співробітники поліції затримали 32-річного киянина та доставили до районного управління поліції.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури №5 слідчі повідомили фігуранту про підозру. Наразі районний суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва

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