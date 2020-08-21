Столичні правоохоронці під час обшуків вилучили близько 35 кг канабісу

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими Слідчого управління ГУНП в м. Києві за оперативного супроводу ГУ БКОЗ СБУ викрито двох осіб, які займалися незаконним виготовленням та зберіганням з метою збуту нарковмісних рослин у особливо великих розмірах.

Так, під час проведення обшуків на території домоволодінь у Черкаській та Дніпровській областях правоохоронці вилучили близько 35 кг подрібненого та розфасованого у поліетиленові пакети канабісу, а також 684 кущів конопель.

Роздрібна ціна вилученої подрібненої наркоречовини становить близько 10,5 млн гривень.

Наразі двом чоловікам, 1985 та 1970 р.н., які виявилися причетними до незаконного вирощування та зберігання нарковмісних рослин, повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави.

Слідчі дії тривають.

Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Києва