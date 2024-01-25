У Кривому Розі невідомий вистрілив у будинок з гранатомету
Сьогодні, 25 січня, приблизно о 5:00 в Тернівському районі Кривого Рогу мешканці багатоповерхового будинку прокинулись від вибуху.
Про це редакції “Першого Криворізького” повідомляють очевидці.
За попередньою інформацією невідомий чоловік вистрелив у будинок з ручного протитанкового гранатомета.
У квартирі перебувала молода жінка з маленькою дитиною, хлопчиком від року. Люди не постраждали.
На місці працюють правоохоронці. Редакція звернулась по коментар до пресової служби Криворізького районного управління поліції.Tweet