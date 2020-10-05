Столичні правоохоронці повідомили про підозру неповнолітньому викрадачу автомобіля

Зловмисник з товаришем завели транспортний засіб та намагався виїхати з парковки. За скоєний злочин найближчі п’ять років молодик проведе за ґратами.

Мешканець будинку з балкону помітив, що в салоні транспортного засобу перебувають невідомі і одразу зателефонував сусіду, якому належить ВАЗ. Власник автівки негайно повідомив на спецлінію 102, що на вулиці Кирилівській намагаються викрасти його автомобіль. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Правоохоронці затримали молодиків на місці скоєння злочину, один з них сидів за кермом, а інший спостерігав за «вправністю» товариша.

Встановлено, що неповнолітній ножем зламав дверний замок автівки і шляхом з’єднання дротів завів її та намагався виїхати з паркувального майданчику.

Зловмисником виявився 17-річний учень столичного училища, раніше не судимий. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий оголосив неповнолітньому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За вчинене парубку загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва