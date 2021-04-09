Столичні правоохоронці викрили групу наркоділків з «товаром» на ₴10 млн.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва припинено діяльність злочинної групи, учасники якої спеціалізувались на збуті наркотичних речовин та психотропних засобів на території м. Києва, Київської, Одеської та інших областей України.

Згідно матеріалів слідства, мешканці м. Києва та Одеської області організували канал збут кокаїну та психотропної речовини МДМА з використанням водіїв таксі. При цьому оплата за наркотичні засоби здійснювалася у криптовалюті.

Крім того, за оперативними даними, частину наркотиків вказане угруповання контрабандним шляхом постачало до Російської Федерації.

У ході документування злочинної діяльності в учасників злочинної групи проведено оперативну закупку кокаїну на суму 4 тис. доларів США.

Надалі у ході обшуків, проведених на території м. Києва та Одеської області за місцями мешкання та реєстрації фігурантів, вилучено близько 1 кг кокаїну, понад 9 тис. пігулок МДМА, близько 300 грам інших психотропних речовин, ваги, зіп-пакети та інші докази злочинної діяльності угруповання.

Вартість вилученого при роздрібному продажі становить понад 10 млн гривень.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України затримано трьох осіб.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Заходи з викриття злочинної групи проводилися прокурорами спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції України в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура