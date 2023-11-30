У Запоріжжі викрили злочинну групу сутенерів

Троє жінок на території обласного центру організовували місця для вчинення розпусних дій. До надання сексуальних послуг залучили близько десяти місцевих жительок. Година «сервісу» для клієнтів коштувала 2 500 гривень. Під час обшуків у фігуранток вилучено речові докази та гроші, отримані злочинним шляхом.

Працівники управління міграційної поліції разом зі слідчими ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури задокументували злочинну діяльність групи осіб, які на території обласного центру організували «секс-бізнес».

Правоохоронці встановили, що 31-річна жителька Запоріжжя залучила до протизаконного бізнесу двох подруг. На території міста вони підшукали 10 жінок, які надавали послуги сексуального характеру за гроші. В орендованих квартирах, адреси яких вони щотижня змінювали, «підприємиці» влаштовували зустрічі дівчат із клієнтами. За такі послуги чоловіки сплачували 2500 гривень за годину.

За місцями проживання фігуранток кримінального провадження, а також за адресами розташування місць розпусти поліцейські за силової підтримки спецпризначенців БПОП провели санкціоновані обшуки. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, сім-карти, візитівки, чорнові записи, ноутбуки, банківські картки та грошові кошти, отримані у результаті незаконної діяльності.

Правопорушницям слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Одну із адміністраторок затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме зловмисницям запобіжні заходи. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області