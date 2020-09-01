Організаторам фінансової піраміди повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомлено про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб.

Діяльність проекту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності.

За час функціонування фінансової піраміди організатори, з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів США.

За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в м. Одеса, вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проекту, а також інші предмети та речі, які мають доказове значення.

Припинено протиправну діяльність організованої групи прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України та працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс генпрокурора