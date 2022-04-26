Припинено діяльність злочинного угруповання, яке організувало наркотрафік до місць позбавлення волі

Серед фігурантів — утриманці виправних колоній та їх спільники на волі. Організував постачання та збут наркотиків так званий «смотрящий» за Київським СІЗО.

Припинили діяльність угруповання та ліквідували канали постачання заборонених речовин до виправних установ оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції.

За даними слідства, лідер угруповання — один із так званих «смотрящих» за Київським СІЗО. Свій статус у злочинному світі він отримав за підтримки російського «вора в законі». Маючи авторитет і вплив на арештантів та осіб, що звільнилися з місць утримання, організував канали постачання наркотиків до ізолятора та виправної колонії у Черкаській області.

Між всіма учасниками групи були чітко розподілені ролі: формування замовлення, виготовлення «товару», його передача до виправних установ шляхом «перекидів» і збут серед утриманців.

Усі дії учасників і розподіл фінансів контролював так званий «смотрящий». Частину отриманих коштів використовували на розвиток наркобізнесу, решту — на поповнення «общака».

26 квітня правоохоронці провели обшуки у камерах, де утримуються фігуранти, а також за місцями мешкання інших учасників угруповання. Вилучили наркотичні та психотропні речовини, десятки мобільних телефонів, «чорнові записи». За місцями мешкання — зброю та гранати, гроші, а також наркотики.

На підставі отриманих доказів за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора організатору та п’ятьом учасникам угруповання повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

— ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу у СІЗО та установах виконання покарання);

— ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

— ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).

Заходи з викриття та документування протиправної діяльності злочинної групи проводилися спільно зі співробітниками Київського СІЗО та виправної колонії в Черкаській області.

За скоєне фігурантам може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України