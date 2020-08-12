Столичні правоохоронці за добу розкрили вбивство мешканця Святошинського району

Тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями у квартирі виявила його мати та викликала поліцію. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження.

До чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Зодчих місцева мешканка виявила сина з ознаками насильницької смерті. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

Як повідомив т.в.о. начальника поліції Києва Віктор Нечитайло, на місці події правоохоронці виявили труп 44-річного киянина з численними ножовими пораненнями грудної клітини та спини:

«Ми встановили, що смертельні травми потерпілий отримав під час конфлікту зі знайомим, із яким напередодні розпивав алкогольні напої. Зловмисником виявився мешканець Вінниччини, 1996 року народження, раніше не судимий. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 8 слідчі готують повідомлення про підозру, а також клопотання до суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва