Розкрадали дизпальне із тепловозів – миколаївські поліцейські викрили угруповання зловмисників

З місця події правоохоронці вилучили автомобіль фігурантів, близько 250 літрів викраденого дизельного пального, спеціальне пристосування для його відкачування та каністри. Слідчі оголосили про підозру шістьом фігурантам та нині суд обрав їм запобіжні заходи. За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.

Викрили злочинну схему та припинили діяльність угруповання слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно із співробітниками регіонального управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ, фахівцями кримінального аналізу та за силової підтримки спецпризначенців «КОРД» і роти поліції особливого призначення.

У ході слідства правоохоронці встановили, що 42-річний мешканець Миколаївщини з метою незаконного збагачення організував та налагодив злочинну схему із викрадення дизельного пального з тепловозів локомотивного депо «Миколаїв» АТ «Українська залізниця» з подальшою його реалізацією.

До злочинної діяльності фігурант залучив своїх знайомих та машиністів тепловозів. Будучи добре обізнаними в розкладі руху потягів, ділки попередньо розрахували, що з одного тепловозу можливо викрасти до 600 літрів дизельного пального та в подальшому приховати вказану нестачу шляхом внесення неправдивих відомостей до документації технічного стану локомотивів.

Зловмисники очікували на зупинку визначеного тепловоза на одній із залізничних станцій сусідньої області. Втручаючись у паливну систему локомотива, незаконно відкачували пальне у каністри та у подальшому відвозили їх до місць зберігання. Потім збували пальне довіреним особам, а кошти розподіляли між собою. Задля конспірації зловмисники спілкувались у закритих чатах месенджерів та використовували під час протиправних дій радіостанції і засоби нічного бачення.

Поліцейські затримали фігурантів безпосередньо під час скоєння злочину, коли вони злили пальне з локомотива тепловоза під час його стоянки на залізничній станції у Кіровоградській області. На місці затримання поліцейські вилучили полімерні каністри, заповнені дизпальним близько 250 літрів, та пристосування для зливу пального.

Окрім цього, за результатами проведення 40 обшуків за місцями розташування місцевого локомотивного ДЕПО, проживання фігурантів та зберігання пального, а також в автомобілях зловмисників, поліцейські вилучили 250 тисяч гривень, чорнові записи, мобільні телефони, автомобілі та інші докази злочинної діяльності.

Шістьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Суд обрав чотирьом затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, одному фігуранту домашній арешт та ще одному у вигляді застави.

Нині вживаються заходи щодо затримання організатора «схеми» та повідомлення йому підозри. Проводяться подальші дії для збору доказової бази і притягнення до відповідальності інших причетних до розкрадання пального осіб.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками Департаменту безпеки АТ «Укрзалізниця» за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування слідчі поліції встановлюватимуть можливих спільників затриманих та суму збитків, які своїми діями зловмисники завдали державі. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області