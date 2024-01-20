На Вінниччині затримали підозрюваного у зґвалтуванні пенсіонерки

18 січня до поліції звернулась 83-річна жінка, яка повідомила, що минулої доби ввечері до її помешкання через вікно проник невідомий чоловік, обличчя якого було прикрите, та вчинив відносно неї насильницькі дії.

Впродовж декількох годин після звернення потерпілої оперативники Жмеринського районного відділу поліції розшукали та затримали підозрюваного за місцем його проживання. Ним виявився раніше судимий 36-річний односелець заявниці.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканності житла). Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі повідомили йому про підозру. За такий злочин фігуранту загрожує до 5 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області