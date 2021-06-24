Столичні правоохоронці затримали жінку, яка ножем порізала 60-річного товариша по пляшці

Після спільного застілля між господарем квартири та гостею виник конфлікт, в результаті якого чоловіка з пораненням живота госпіталізували до лікарні. Наступні вісім років зловмисниця може провести за гратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що з вулиці Героїв Космосу госпіталізовано 60-річного місцевого мешканця з пораненням живота. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, екіпаж патрульних поліцейських, а також мобільна група у складі дільничних офіцерів поліції.

Як розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула, в ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що потерпілий запросив у гості знайому, з якою розпивав алкоголь:

«Після застілля між господарем квартири та жінкою виник конфлікт, в ході якого вона схопила ніж та вдарила ним чоловіка у живіт. Після скоєного остання відразу покинула помешкання. Чоловіка доставили до лікарні з ножовим пораненням живота. З місця ми вилучили кухонний ніж, ймовірно зі слідами крові, який направили на експертизу».

Працівники кримінальної поліції та дільничні відразу почали обстежувати прилеглу до місця вчинення злочину територію. Ймовірну підозрювану затримали на вулиці Гната Юри. При собі вона мала пакет, у якому знаходилися речі зі слідами речовини бурого кольору, схожої на кров. Зловмисницею виявилася раніше не судима уродженка Київської області, 1996 року народження.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Тетяна Мельник