Столичні слідчі оголосили про підозру учаснику хуліганських дій на НСК «Олімпійський»

Через зауваження щодо використання піротехнічних засобів під час матчу кілька молодиків влаштували бійку з іншими вболівальниками. Внаслідок події четверо осіб постраждало. Наразі правоохоронці готують повідомлення про підозру іншим учасникам, причетним до правопорушення.

Нагадаємо, 20 вересня на НСК «Олімпійський» під час футбольного матчу один із глядачів зробив молодикам зауваження щодо припинення використання файєрів, однак на зауваження вони не відреагували та перелізли через паркан до іншого сектору, де влаштували бійку. Внаслідок події четверо осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та звернулися із відповідними заявами до Печерського управління поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели ряд оперативно-розшукових та слідчих дій. Зокрема проаналізували записи з міської системи відеонагляду «Безпечне місто», камер стадіону та відеоматеріали з відкритих джерел інформації, які зафіксували осіб, причетних до правопорушення.

Поліцейські повідомили про підозру одному із учасників події. Ним виявився киянин, 1993 року народження. Також слідчі готують повідомлення про підозру іншим особам, причетним до хуліганський дій на стадіоні.

Відділ комунікації поліції Києва