Столичні слідчі повідомили чоловіку про підозру у вбивстві співмешканки

Під час вживання алкоголю між цивільним подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив палицю та наніс численні удари по голові жінці. Поліцейські затримали правопорушника на місці злочину. Йому загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва від чоловіка надійшло повідомлення про те, що у недобудові у провулку Моторному він виявив мертвою цивільну дружину. На місце події прибули слідчо-оперативна група, наряд патрульної поліції та судово-медичний експерт.

Як зазначив начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, оперативники та слідчі детально провели огляд місця події, ретельно вивчили обстановку місця скоєння кримінального правопорушення та опитали заявника:

«Ми встановили, що напередодні співмешканці вживали спиртні напої та між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив палицю та почав бити нею жінку по голові. Від отриманих травм потерпіла померла на місці. Поліцейським зловмисник спочатку пояснив, що нібито прийшов до приміщення і жінка вже була мертва. Проте у ході оперативно-розшукових заходів, ми встановили, що саме співмешканець наніс численні удари потерпілій. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурант — місцевий мешканець, 1989 року народження, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини».

За процесуального погодження Голосіївської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва