Поліцейські столиці затримали чоловіка за вчинення серії крадіжок

На час воєнного стану роботодавець прихистив правопорушника у себе в будинку, а той протягом місяця викрадав речі попередніх мешканців та здавав їх в ломбард. Слідчі довели його причетність до скоєння 10 епізодів крадіжок та повідомили йому про підозру. Фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення.

До співробітників карного розшуку Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що з будинку на вулиці Клінічній протягом місяця зникають речі. Працівники поліції поспілкувались із власником помешкання та з’ясували, що на час воєнного стану чоловік запропонував двом співробітникам свого СТО проживати у нього в оселі, поруч зі станцією.

З’ясувалось, що чоловіки погодились, однак згодом один із них почав помічати відсутність речей попередніх мешканців і запідозрив у цьому свого співмешканця. Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що поки товариша не було у помешканні, фігурант виносив з будинку речі та здавав їх у ломбард.

Зібравши усі необхідні докази правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі з’ясували, що правопорушник — уродженець Луганської області, 1994 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив чоловіку про підозру у скоєнні 10 злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, та направив клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва