Столичні слідчі повідомили про підозру посадовцям підприємства, з вини яких загинув робітник

Директор та інженер не здійснили контроль за процесом розвантаження верстату та його подальшого закріплення, що призвело до падіння обладнання та настання смерті 54-річного працівника. Санкція статті передбачає до восьми років ув‘язнення.

Подія сталася 9 лютого 2022 року на території підприємства з обмеженою відповідальністю. У приміщенні цеху з виготовлення металоконструкцій, на чоловіка, 1967 року народження, впав верстат для різки металу вагою понад 9 тонн. На місце події було спрямовано медиків, рятувальників та поліцейських. Внаслідок отримання тяжких травм чоловік загинув на місці.

У ході досудового розслідування слідчі головного управління Національної поліції у м. Києві за оперативного супроводження працівників управління захисту інтересів та суспільства держави зібрали усі необхідні докази щодо 43-річного директора та 58-річного головного інженера вказаного підприємства, за вини яких стався нещасний випадок. Посадовці не здійснили контроль за процесом розвантаження верстату та його подальшого закріплення, що призвело до падіння обладнання та настання смерті 54-річного працівника.

Наразі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва