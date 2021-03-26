Столичний суд оголосив вирок двом крадіям

Зловмисники взяли у магазині товар та намагались вийти, не розрахувавшись. За скоєне один із фігурантів отримав один рік та шість місяців тюремного ув’язнення, а інший — два роки та три місяці позбавлення волі, оскільки слідчі довели причетність його до скоєння ще одного злочину на території району.

Взимку 2019 року до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшла інформація про те, що у магазині на вулиці Кудряшова двоє чоловіків намагались винести повз касу продукти харчування загальною вартістю 1120 гривень. За вказаною адресою негайно направили дільничного офіцера поліції та слідчо-оперативну групу для документування події.

Поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі відкрили кримінальне провадження. Правопорушники – уродженець іншої держави, 1983 року народження, який притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння грабежу, та уродженець Донецької області, 1991 року народження, раніше судимий за крадіжки й розбійний напад.

Окрім цього, у ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що один із зловмисників причетний до скоєння крадіжки на залізничному вокзалі декількома місяцями раніше. Тоді 30-річний чоловік через вікно зали очікування, викрав у пасажирки сумку із грішми, мобільним телефоном та особистими речами.

Вироком Солом’янського районного суду у місті Києві одного з чоловіків за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 (Замах на крадіжку) та ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, засудили до двох років та трьох місяців позбавлення волі, а іншого — за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України, до одного року та шести місяців тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва