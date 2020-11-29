Столичний суд призначив чоловіку покарання за вбивство брата

Між двома родичами відбувся конфлікт, під час якого фігурант дістав ножа та вдарив ним брата у груди. За скоєне правопорушника засуджено до шести років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, подія трапилася влітку 2020 року на вулиці Анатолія Солов’яненка. До поліції надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка у квартирі багатоповерхового будинку, що розташований у Дніпровському районі.

Столичні поліцейські встановили, що між двома братами під час вживання алкогольних напоїв виникла сварка. Під час словесного конфлікту 56-річний чоловік наніс кухонним ножем молодшому брату проникаюче поранення у груди. За словами 83-річної матері, в них були нормальні стосунки, але в стані сп’яніння між братами часто виникали конфлікти, які провокував молодший брат. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть потерпілого.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та повідомили правопорушнику про підозру. Також слідчі опитали свідків, провели декілька експертиз, тим самим зібрали достатню кількість доказів та направили обвинувальний акт до суду. Дніпровський районний суд столиці визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва