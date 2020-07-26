Столичний суд виніс вирок домашньому насильнику

Раніше судимий фігурант систематично вчиняв насильство відносно своєї матері. За скоєне зловмисник проведе три місяці за ґратами.

Нагадаємо, жінка поскаржилася до поліції на свого сина, який нецензурно ображає її та погрожує розправою.

35-річний киянин перебував на відповідному обліку у правоохоронних органах та неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за ч.1 та ч. 2 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення. У 2019 році він уже був засуджений за нанесення необережного середньої тяжкості тілесного ушкодження матері. Тоді суд призначив йому покарання у вигляді громадських робіт строком 240 годин.

Не зважаючи на профілактичні бесіди з кривдником, його поведінка в сім’ї не змінилася і він продовжував вчиняти домашнє насилля. У результаті слідчі Деснянського управління поліції відкрили кримінальне провадження та повідомили правопорушнику про підозру за вчинення злочину, передбаченого ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України

Вироком Деснянського районного суду міста Києва зловмисника засуджено до трьох місяців арешту.

Відділ комунікації поліції Києва