Столичного підприємця судитимуть за підкуп слідчого

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві скеровано до суду обвинувальний акт відносно підприємця, який намагався підкупити слідчого поліції за 2 тис. доларів США.

Згідно матеріалів слідства, приватний підприємець звернувся до слідчого одного з районних управлінь поліції з пропозицією надати неправомірну вигоду у вказаному розмірі за закриття кримінального провадження відносно нього та знищення доказів, які могли стати підставою для притягнення підприємця до відповідальності.

У ході контролю за вчиненням злочину підприємця затримали «на гарячому» під час надання слідчому частини неправомірної вигоди.

Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва