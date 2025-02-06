Столична поліція проводить перевірку за фактом побиття підлітка в Оболонському районі

Інформацію про подію правоохоронці виявили сьогодні ввечері під час моніторингу соціальних мереж.

Зокрема, на сторінках телеграм каналів було опубліковано відео як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном.

Заяв та повідомлень до територіального управління поліції що до вказаної події не надходило. Правоохоронці зареєстрували вказану інформацію. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників.

Відділ комунікації поліції Києва