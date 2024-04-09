Заволодіння ₴464 тис., виділених на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ – у Сумах судитимуть директорку ТОВ

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директорки товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом підроблення документів (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, на підставі укладених між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради договорів зазначене товариство у 2022 році виконувало поточний ремонт житлового фонду у м. Суми, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації. Після завершення робіт директорка товариства умисно вносила до офіційних документів неправдиві дані, зокрема, штучно завищуючи обсяги будівельних робіт.

Згідно висновку експертів вартість фактично виконаних товариством робіт завищена на 464 тис. грн.

Досудове розслідування завершено слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура