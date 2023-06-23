Столичні оперативники затримали «ворожку», яка ошукала перехожу

Зловмисниця під приводом ворожіння заволоділа грошима жінки. У цей час неподалік службу несли поліцейські, які швидко затримали підозрювану.

Подія сталася на вулиці Героїв Севастополя у Соломʼянському районі столиці. Поліцейські оперативно-пошукового відділу столичного главку поліції зупинили жінку, яка шляхом обману забрала гроші в іншої громадянки.

Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що 47-річна уродженка Херсонської області декілька днів тому приїхала до столиці з наміром заробітку шахрайським шляхом. Аферистка підшукала на вулиці жінку та зав’язала із нею розмову, а потім почала говорити їй «факти» її життя та «передбачення». Згодом, за свої «послуги» жінка попросила гроші та виманила у перехожої 1300 гривень.

Правопорушницю затримано у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Працівники відділу дізнання оголосили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва