затримано керівника лісгоспу на Закарпатті, який вимагав «відкати» у постачальника палива

Слідчі ДБР затримали керівника одного з лісових господарств Закарпаття під час отримання хабаря. Посадовець вимагав «відкати» від підприємця за можливість постачати пальне лісгоспу.

Встановлено, що приватний підприємець уклав угоду про постачання нафтопродуктів із попереднім керівництвом лісового господарства. Новий керівник висунув умову щодо продовження виконання угоди: «відкат» за кожен літр палива – 1,5 грн з літра дизельного пального і 2 гривні з кожного літра бензину.

13 вересня цього року директор лісгоспу отримав 15,5 тисяч гривень за поставлене раніше паливо.

22 вересня працівники ДБР затримали керівника лісового господарства під час отримання другої частини плати за поточні поставки пального.

Розпочато кримінальне провадження за фактом отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Закарпатська обласна прокуратура, оперативний супровід – СБУ.

ДБР