Столичні поліцейські затримали грабіжника

Зловмисником виявився уродженець рф. За вчинення грабунку в умовах воєнного стану йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення про грабіж по вулиці Романа Ратушного у Солом’янському районі столиці. Невідомий побив 52-річного киянина, зірвав з нього рюкзак та втік. До пошуків зловмисника було скеровано оперативників районного управління поліції та орієнтовано інші наряди правоохоронців.

Так, відпрацьовуючи прилеглу до місця скоєння злочину територію поліцейські полку поліції особливого призначення № 1 викрили підозрюваного. Ним виявився уродженець російської федерації, 1982 року народження, який нещодавно приїхав до Києва з Одещини.

Встановлено, що зловмисник помітив на вулиці чоловіка та скориставшись відсутністю свідків вирішив пограбувати його. Правопорушник завдав потерпілому декілька ударів в обличчя, після чого повалив його на землю та завдавши ще декілька ударів по тулубу вихопив рюкзак.

Правоохоронці вилучили у фігуранта награбоване та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання від семи до 10 років позбавлення волі. На час проведення досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва